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Pazar kurulumuna Covit19 engeli

Saraykent ilçesinde, vaka sayısının artması nedeniyle semt pazarının kurulması yasaklandı.

25 Mart 2021 Perşembe 00:51
Pazar kurulumuna Covit19 engeli

RİSK haritasında sarı renkte yer almasına karşın, vaka sayısının son günlerde arttığı Yozgat’ta yerel düzeyde kısıtlamalarda gelmeye başladı. Yozgat Valiliği, yaşamın tüm alanlarında Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını devreye sokmasının ardından Saraykent İlçesinde semt pazarı kurulumuna yasak geldi. Saraykent Belediyesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararını, sosyal medya hesabından duyurdu. İlçede her hafta Cuma günleri kurulan semt pazarının Covid19 salgınının ilçede artış göstermesi nedeniyle 26 Mart 2021 Cuma gününden itibaren geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Pazar Kurulumuna Covit19 Engeli
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