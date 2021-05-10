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PAZAR KURULDU AMA!

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda semt pazarları sıkı güvenlik tedbirleri altında açıldı. Yozgat il merkezinde tek Pazar açıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eski binası alanında kurulan pazara giriş çıkışlarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, sadece 7 esnaf tezgah açtı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:53
PAZAR KURULDU AMA!

TAM kapanma döneminde semt pazarları, alınan sıkı güvenlik tedbirleri altında açıldı. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara giderek, alışveriş yapmak üzere sokağa çıktı. Belirlenen Pazar alanlarına girişler tek taraftan yapıldı. Emniyet ve Polis ekipleri girişlerde vatandaşların HES Kodu sorgulamasını yaptı. Yaş sebze, meyve ve fide satışının yapılabildiği pazara hem esnaf hem de vatandaşlar pek ilgi göstermedi. Saat 10.00’da açılan saat 17.00’ye kadar açık kalacak olan pazara gitmek isteyen vatandaşlar, yolda polis kontrolünden geçirilip, istikametini ve çıkış amacını söyledikten sonra yoluna devam etmesine izin veriliyor.  Yozgat’ta il merkezinde sadece bir merkezde Pazar açıldı. Belediye yetkilileri, pazarcı esnafı ile yapılan görüşme sonucunda tek alanda Pazar kurulmasına karar verildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eski binasının bulunduğu bölgede açılan pazarda sadece 7 esnaf tezgah açtı. Pazara gelen vatandaşlar fiyatların marketlere göre uygun, ürünleri daha taze olduğunu belirtti. Uzak mahallelerden gelenler ise, dolmuş seferlerinin olmaması nedeniyle ihtiyaçları kadar ürün almak yerine taşıyabilecekleri kadarını almak zorunda olduklarını kaydetti. Pazarcı esnafı ise haftada bir gün yerine bayram öncesinde hergün bir mahallede veya belirli merkezlerde pazar kurulmasına izin verilmesi gerektiğini, bu konuda yetkililerden destek istediklerini söylediler. 
PAZAR DENETİMİ
Yozgat Valisi Ziya Polat da, Yerköy ilçesinde kurulan pazarda denetim yaptı. Vali Polat’a Kaymakam Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve denetim ekipleri eşlik etti. Vali Polat, Covid19 nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek tam kapanma kararından muaf tutulan işletmeleri, pazar esnafını, alış veriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi, alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. •İhsan Çelikkaya• 

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PAZAR KURULDU AMA!
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