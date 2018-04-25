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PAZAR iSTiYORLAR

YOZGAT Belediyesi tarafından tesis edilen ‘Köylü Pazarında’ ürünlerini satmaya çalışan üreticiler, mevut pazar alanında ürünlerini satamadıklarını, Yozgat’a tam donanımlı yöresel ürün ve köylü pazarı yapılması gerektiğini söylediler.

PAZAR iSTiYORLAR

YOZGAT Belediyesi tarafından tesis edilen ‘Köylü Pazarında’ ürünlerini satmaya çalışan üreticiler, mevut pazar alanında ürünlerini satamadıklarını, Yozgat’a tam donanımlı yöresel ürün ve köylü pazarı yapılması gerektiğini söylediler.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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PAZAR iSTiYORLAR

Yozgat’ta kapalı pazar alanında ürünlerini satmaya çalışan köylüler, vatandaşların kapalı pazar yerine uğramadığını belirtti. Köylüler, Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olarak anılan Yozgat’a tam donanımlı, içerisinde kuru ve soğuk hava deposu bulunan, yöresel el işleri, giyecek, yiyecek ve hediyelik eşyaların hepsinin satışa sunulduğu bir pazar yapılmasını talep etti. Köylü pazarında ürünlerini satan Ali Sarı, içerisinde bakliyat, süt ve süt ürünleri ve diğer ürünlerin satışının yapılabileceği pazar yerinin şart olduğunu dile getirdi. Cemaynur Açıkgöz adlı köylü ise, “Dört kova yoğurdu sabahtan beri satamıyorum, Pazar öğleden önce dağılıyor. Köylüye hayvancılık yapın diyorlar ama dört kova yoğurdu bile satamıyoruz” şeklinde konuştu.

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