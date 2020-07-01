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PAZAR HAYAT BULACAK

Çekerek Belediyesi, daha önce Buğday Pazarı olarak kullanılan atıl durumdaki işyerlerini değerlendirmek üzere hazırladığı yöresel ürün üretim ve pazarlanmasına yönelik proje KOP tarafından kabul edildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:05
PAZAR HAYAT BULACAK

ÇEKEREK Belediyesi tarafından, eski Buğday Pazarı sahasında uygulanmak, yöresel ürünlerin üretiminin ve satışının yapılmasına yönelik proje KOP tarafından kabul edildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan 12 işyerinden oluşan atıl durumdaki Buğday Pazarı’nı yöresel ürünlerin üretim ve satışına yönelik olarak değerlendireceklerini söyledi. Başkan Çakır, bin 245 metrekarelik alanda uygulanacak olan projeye KOP tarafından bir milyon 500 bin lira destek verileceğini kaydetti. Başkan Çakır, ‘’400 metrekare kapalı alanda tadilat yapılarak, içerisinde İdari Bina, İmalathaneler, Satış Ofisleri, Laboratuvar, Eğitim Salonları bulunacak bir çalışma yapılacak. Buradan Çekerekli üreticilerimiz yararlanacak. Bu alanda üretime yönelik eğitimler verilecek, proje tamamlandığında Geleneksel El Sanatları Üretimi, Hediyelik Eşya Üretimi, Organik Reçel, Marmelat, Pekmez Üretimi, Sabun Atölyeleri gibi Yöresel ürünler için üretim merkezi haline gelecektir’’ dedi. Başkan Çakır, 130 metrekarelik açık alanda yer alacak mağazalarda da üretilen ürünlerin halka birebir yerinde satışının yapılacağını kaydetti. Başkan Çakır, bölgede yetişen Kuşburnu, Üzüm, Dünyanın en büyük Lavanta Bahçesinden yetişen Lavantalar, tarla ve bahçelerde yetişen Domates, Biberler işlenerek, pazara sunulacağının altını çizdi. Çekerek Belediye Başkanı Çakır, ‘’Çekerek Yöresel Ürünler Üretim Merkezi projesi hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin destekleriyle gerçeğe dönüşüyor. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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PAZAR HAYAT BULACAK
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