Pazar hareketlendi

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

Yozgat Mutafoğlu Mahallesinde kurulan kurban pazarını ziyaret eden Vali Yurtnaç, burada besicilerin sıkıntılarını dinledi.



Vali Yurtnaç kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’den kurban pazarındaki satışlar ve hareketlilik hakkında bilgi aldı.

Yozgat’ın geleceğinin tarım ve hayvancılığa döndüğünü ve bu alanda da fırsatı olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Devletimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, girişimcilerimize oldukça güzel fırsatlar sunuyor. Göreve başladığım günden bu yana ilçeleri, köylerimizi gezdim. Gittiğim ilçelerde gördüm ki, girişimcilerimiz devletten aldıkları teşviklerle modern tesisler kurmuşlar ve modern makinalarla donattıkları tesislerde hayvancılık yapıyorlar. Biz Yozgat’ı tarım ve hayvancılıkta öncü bir il yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Mevcut hayvan pazarının Yozgat’a yetmediğini ve yakışmadığını belirten Vali Yurtnaç, daha modern bir hayvan pazarı kurulması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.