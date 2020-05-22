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Pazar açıldı

Belediye açılan pazarda tedbiri elden bırakmadı.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:48
Pazar açıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinde uzun süredir virüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Korona Virüs önlemleri kapsamında 18 Mart tarihinden itibaren kapalı bulunan Perşembe Pazarını yeniden açtıklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Zabıta ekiplerimiz tarafından Pazar yerinde denetimler artırılarak, girişlerde vatandaşlarımızın ateşleri ölçüldü ve maskesi bulunmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı’’ dedi.

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Pazar Açıldı
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