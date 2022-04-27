Paylaştıkça güzel

Düzenlenen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Ramazan ayının birlik ayı olduğuna dikkat çeken Aksoy, “ Ramazan ayı paylaştıkça güzeldir. Herkes bir arada birlikte olur. İftar birlikte yapıldıkça güzelleşiyor. Bizlerde Gümüşsu okul idarecilerimizin okul bahçesinde düzenlemiş oldukları iftar programına katılım sağladık. Ramazanda soframızı geniş ailemizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim soframızı bereketli, birliğimizi daim kılsın inşallah. Emeği geçen idareci, öğretmen öğrenci ve halkımıza teşekkür ederim” dedi.