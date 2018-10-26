PATRONLAR YOZGAT’TA

ATO Ekonomi Kulübünün Türkiye genelinde hatırı sayılır sayıda iş adamı üyesi olduğunu belirten Vali Yurtnaç, Yozgat’ın yatırım potansiyelini hem yurtiçi hem de yurtdışında ön plana çıkarmak, yatırımcıyı Yozgat’a çekmek amacıyla yoğun bir tanıtım çalışması içerisine girdiklerini hatırlattı. Vali Yurtnaç, bu doğrultuda yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarını davet ederek, ‘iş adamları zirvesi’ yaptıklarını kaydetti. Yurtnaç, iş adamlarını da bulundukları şehirlerde ziyaret ederek, Yozgat’ta yatırım yapmaları konusunda davette bulunduklarının da altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Turizmin devleri diye nitelendirebileceğimiz kişilerle toplantılar yaptık. Ekonomist, Para ve Türk İdare Haber Dergisi gibi ülke genelinde dağıtımı yapılan dergilerde, ulusal haber kanallarında, ulusal gazetelerde ilimizin yatırım fırsatlarını ülke gelenine ve yurt dışına tanıtma imkanı bulduk. Şimdi bu yaptığımız tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Yaptığımız tanıtımlardan haberdar olan ve davetlerimiz üzerine ilimize gelen yatırımcılarla yatırıma yönelik toplantılar yaptık ve olumlu sonuçlar almaya başladık. ATO Ekonomi Kulübü de yatırım fırsatlarımızdan haberdar olarak Yozgat’ın yatırım potansiyelini yerinde görüp fikir alışverişinde bulunmak üzere ilimize geldi” dedi.

ATO Ekonomi Kulübü Üyesi iş adamları ile toplantı gerçekleştireceklerini belirten Vali Yurtnaç, “İlimizde misafir ettiğimiz ATO Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerine ilimizin tüm fırsatlarını anlattık. Onlarda bu fırsatları hem diğer yönetim kurulu üyelerine hem de üyeleri olan yurt genelinde ki iş adamlarına anlatacaklar ve Ankara’ya davet edecekler. Bizde onlarla toplantı gerçekleştirip ilimizin tüm fırsatlarını ATO Ekonomi Kulübü üyesi iş adamlarına anlatma ve ilimize yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunma fırsatı bulacağız. Ben inanıyorum ki Yozgat orta vadede hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.

