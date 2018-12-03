PATRON OLUYORLAR

Alacakları hibe ile 9 engelli, 4 eski hükümlü kendi işlerinin patronu olacak. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmak amacıyla İl Müdürlüğümüze yaptıkları başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan projelere hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yıl engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hazırladıkları projelere hibe desteği verilmesi amacıyla projesi geçen vatandaşlarımızı kuruma davet ederek, hibe desteğini vermek için sözleşme imzalandı. Yapılan sözleme neticesinde 9 engelli ve 4 eski hükümlü vatandaşımıza toplamda 433 Bin lira hibe desteği sağlandı’’ dedi.

Yıldız, sağlanan hibe destekleriyle engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işletmelerini kurarak, hem kendi işlerinin patronu olacaklarını hem de istihdama katkı sağlayacaklarını söyledi. Yıldız “İŞKUR olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, gerek istihdam teşvikleriyle gerekse de hibe desteği ile vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırıp onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hibe Destekleri Başvuru dönemi hakkında bilgi veren Yıldız, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin, herhangi bir icra dosyası olmaması gerektiğini hatırlatarak, 7 Aralık 2018 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.

