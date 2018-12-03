Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96512
ALTIN
204.392
DOLAR
5.1602
STERLİN
6.5973
EURO
5.8632

PATRON OLUYORLAR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, destek için başvuruda bulunan engelli ve eski hükümlü vatandaşlardan 13’ünün projesi uygun bulunup, sözleşmeleri imzalandı.

PATRON OLUYORLAR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, destek için başvuruda bulunan engelli ve eski hükümlü vatandaşlardan 13’ünün projesi uygun bulunup, sözleşmeleri imzalandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
85 Okunma
PATRON OLUYORLAR

Alacakları hibe ile 9 engelli, 4 eski hükümlü kendi işlerinin patronu olacak. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmak amacıyla İl Müdürlüğümüze yaptıkları başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan projelere hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yıl engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hazırladıkları projelere hibe desteği verilmesi amacıyla projesi geçen vatandaşlarımızı kuruma davet ederek, hibe desteğini vermek için sözleşme imzalandı. Yapılan sözleme neticesinde 9 engelli ve 4 eski hükümlü vatandaşımıza toplamda 433 Bin lira hibe desteği sağlandı’’ dedi.
Yıldız, sağlanan hibe destekleriyle engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işletmelerini kurarak, hem kendi işlerinin patronu olacaklarını hem de istihdama katkı sağlayacaklarını söyledi. Yıldız “İŞKUR olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, gerek istihdam teşvikleriyle gerekse de hibe desteği ile vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırıp onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Hibe Destekleri Başvuru dönemi hakkında bilgi veren Yıldız, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin, herhangi bir icra dosyası olmaması gerektiğini hatırlatarak, 7 Aralık 2018 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
PROTOKOL YOLU
PROTOKOL YOLU
Kazada ölen öğretmen üzdü
Kazada ölen öğretmen üzdü
AK Parti’de Başkanlar istifa etti
AK Parti’de Başkanlar istifa etti
Eyleme destek verdiler
Eyleme destek verdiler
Şiirli gece büyük ilgi gördü
Şiirli gece büyük ilgi gördü
Beyder’de sohbete devam
Beyder’de sohbete devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim