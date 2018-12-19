PATRON OLDULAR

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın sözleşmelerini imzalamıştık. Sözleşmelerini imzaladığımız engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hiç zaman kaybetmeden kendi işlerini kurmaya başladılar” dedi.

Yıldız, kendi işlerini kuran engelli ve eski hükümlü vatandaşların yoğunlukla hayvancılık işi yapacaklarını belirterek, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların alındığını kaydetti. Yıldız, “İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan engelli ve eski hükümlü vatandaşların kurumumuzun sağlamış olduğu büyük bir destekten yararlanıyor olmaları bizleri son derece memnun etmektedir” şeklinde konuştu.

Yıldız, hibe desteği kapsamında alınan hayvanların 3 yıl boyunca İl Müdürlüğünün denetimi altında olacağını sözlerine ekledi.

