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PATRON OLDULAR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün desteklediği engelli ve eski hükümlüler verilen hibe kapsamında, başvurusu olumlu sonuçlananlar kendi işlerini kurup, patron oldular.

PATRON OLDULAR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün desteklediği engelli ve eski hükümlüler verilen hibe kapsamında, başvurusu olumlu sonuçlananlar kendi işlerini kurup, patron oldular.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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PATRON OLDULAR

 İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın sözleşmelerini imzalamıştık. Sözleşmelerini imzaladığımız engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hiç zaman kaybetmeden kendi işlerini kurmaya başladılar” dedi. 
Yıldız, kendi işlerini kuran engelli ve eski hükümlü vatandaşların yoğunlukla hayvancılık işi yapacaklarını belirterek, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların alındığını kaydetti. Yıldız, “İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan engelli ve eski hükümlü vatandaşların kurumumuzun sağlamış olduğu büyük bir destekten yararlanıyor olmaları bizleri son derece memnun etmektedir” şeklinde konuştu.
Yıldız, hibe desteği kapsamında alınan hayvanların 3 yıl boyunca İl Müdürlüğünün denetimi altında olacağını sözlerine ekledi. 
 

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