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PATOZLAR ÇALIŞTIRILDI

Gelişen teknoloji karşısında yenik düşüp, harman yerinin bir kenarına bırakılan patozlar, kuraklık nedeniyle tarım alanlarındaki ürünlerin tırpan ile yapılmasının ardından uzun bir aradan sonra yeniden çalıştırıldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:04
PATOZLAR ÇALIŞTIRILDI

Tarım alanlarında hasadın biçerdöverlerle yapılması nedeniyle, pabucu dama atılmaya başlayan patoz, kuraklığa bağlı olarak bitki boylarının gelişmemesi nedeniyle yeniden harman yerlerindeki yerini aldı.  Anadolu kırsalında bir zamanlar çiftçinin yoğun olarak kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bıraktı. Bugüne kadar, dane kaybının yaşanması nedeniyle biçerdöverin kullanılmayıp, el yordamı ile hasat edilen mercimek ve kısmen nohut bitkisinin kabuğundan ayrımında kullanılan patoz makinası, bu yıl köylünün vazgeçilmezleri arasına girdi. Bazı köylerde ‘savrum makinesi’ olarak da bilinen, tarım sektörünün efsanelerinden olan patoz, çiftçinin buğday, arpa, mercimek ve nohut hasadı sonrasında bugüne kadar harman zamanı sadece biçerdöverlerin giremediği dağ köylerde yoğun olarak kullanılıyordu. Yozgat’ın Çalatlı Köyünde çiftçilik yapan Paşa Ayverdi, klasik patoz makinalarının yerini artık modern biçerdöverlerin aldığını belirterek, kullanımı yaygınlaşan biçerdöverlerin, aynı anda hem saman yapıp hem de daneleri depolaması nedeniyle patoza fazla ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Patoz makinasında hasat yapmanın oldukça zahmetli ve tehlikeli olduğunu bildiren Ayverdi, traktörün kasnağına takılan kayışla çalışan patoz makinalarının genel olarak mercimeğin kabuğundan ayrılmasında kullanıldığını, o nedenle mercimek ekimi yapılmayan köylerde harman yerinin bir köşesinde bugüne kadar durduğunu bildirdi. 

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PATOZLAR ÇALIŞTIRILDI
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