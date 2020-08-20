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Patik üretimi

Sarıkaya Belediyesi öncülüğünde açılan kurslara katılan kadınlar tarafından üretimine başlanılan patikler piyasaya sürüldü. Üretilen patik ayakkabıların yurt dışına ihraç edileceği kaydedildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:24
Patik üretimi

SARIKAYA ilçesinde belediye öncülüğünde açılan kurslara katılan kadınlar tarafından yapımına başlanılan craft adı verilen patikler piyasaya sürüldü. Belediye öncülüğünde açılan kursa 120 bayan katılarak, eğitim gördü. Eğitim gören kadınların bir bölümü tarafından kendi evlerinde carf adı verilen patik üretimine başlandı. El yapımı ayakkabı patikler KeligCafft markası ile piyasaya sürüldü. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkayalı kadınlar tarafından üretilen yüzde yüz el yapımı craftların, ilçeden yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Tabanı doğal jüt halat ve yüzde 100 keçi derisi, iç astarı, üzeri yün, akrilik karışımı ipten, kişiye özel, arzu edilen ayak numarasına göre tamamen elle üretilmektedir. Hiçbir şekilde makine örgüsü veya dikişi yoktur. Sıcak tutar, terletmez. Çorapsız giyilebilir. Ayağınızı soğuktan korurken, çıplak ayakla yürüme rahatlığı sağlar. Ergonomiktir, ilk giyişten itibaren ayağın şeklini alır. Soğuk su ve sabunla elde yıkanabilir, sıkma yapılmadan sererek kurutulur. Yer kaplamaz, yumuşaktır; seyahatlerinizde yanınızda götürmeye çok uygundur. Her zevke göre renk alternatifleri vardır. Siz de sıcacık bir kış geçirmek istiyorsanız, bir çift ‘keliq’ edinmelisiniz!’’ çağrısında bulundu. 

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Patik üretimi
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