Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1569
ALTIN
446.585
DOLAR
7.3962
STERLİN
10.1381
EURO
8.9568

PATATES YARDIMI

Yozgatlı iş insanlarından Bahri Kayabaş, Covit-19 salgını nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ailelere destek vermek amacıyla temin ettiği patatesleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Kayabaş, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile de görüşerek, patateslerin muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmasını sağladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:07
PATATES YARDIMI

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgatlı iş insanlarından Bahri Kayabaş ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere patates yardımında bulundu. Yaklaşık 100 çuval patates mahalle muhtarları ile görüşülerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgatlı iş insanlarından Bahri Kayabaş’ın desteği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığının aracılığı ile kendini hissettirmeye başladığı şu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere 100 torba patates dağıtımını mahalle muhtarları aracılığı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Başer, AK Partili İş İnsanlarının ihtiyaç sahibi aileleri düşünerek böyle destekte bulunmalarının kendilerini her zaman mutlu ettiğini dile getirdi, Yozgatlı İş insanı Bahri Kayabaş’a da teşekkür etti. Elinden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştığını vurgulayan Kayabaş ise kendisinin de yokluk içinde büyüdüğünü ve bu günlere geldiğini ifade etti. Zamanında bir kilo patatesi bile zor buldukları günler olduğunu hatırlatan Kayabaş, ‘’Bu nedenle ben ihtiyaç sahibi ailelerimize her zaman destek vermeye gayret gösteriyorum. Bugünde AK Parti İl Başkanımız Yusuf Başer’in aracılığı ile yaklaşık 3 ton patatesi Mahalle Muhtarlarımıza danışarak dağıtımını gerçekleştirdik. Her zaman yanımda olan AK Parti İl Başkanım Yusuf Başer’e de teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
PATATES YARDIMI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazilere Övünç Madalyası
Gazilere Övünç Madalyası
ESNAFA SAHiP ÇIKTI
ESNAFA SAHiP ÇIKTI
Tuzu fazla tüketiyoruz
Tuzu fazla tüketiyoruz
TOKi Camisinin Kubbesi yenilendi
TOKi Camisinin Kubbesi yenilendi
Atmaca bakıma alındı
Atmaca bakıma alındı
TARiHi DOKULAR MAKET OLUYOR
TARiHi DOKULAR MAKET OLUYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim