PATATES YARDIMI

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgatlı iş insanlarından Bahri Kayabaş ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere patates yardımında bulundu. Yaklaşık 100 çuval patates mahalle muhtarları ile görüşülerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgatlı iş insanlarından Bahri Kayabaş’ın desteği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığının aracılığı ile kendini hissettirmeye başladığı şu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere 100 torba patates dağıtımını mahalle muhtarları aracılığı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Başer, AK Partili İş İnsanlarının ihtiyaç sahibi aileleri düşünerek böyle destekte bulunmalarının kendilerini her zaman mutlu ettiğini dile getirdi, Yozgatlı İş insanı Bahri Kayabaş’a da teşekkür etti. Elinden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştığını vurgulayan Kayabaş ise kendisinin de yokluk içinde büyüdüğünü ve bu günlere geldiğini ifade etti. Zamanında bir kilo patatesi bile zor buldukları günler olduğunu hatırlatan Kayabaş, ‘’Bu nedenle ben ihtiyaç sahibi ailelerimize her zaman destek vermeye gayret gösteriyorum. Bugünde AK Parti İl Başkanımız Yusuf Başer’in aracılığı ile yaklaşık 3 ton patatesi Mahalle Muhtarlarımıza danışarak dağıtımını gerçekleştirdik. Her zaman yanımda olan AK Parti İl Başkanım Yusuf Başer’e de teşekkür ediyorum’’ dedi.