PASTALI KUTLAMA

Kadrolu işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ücret zammının sosyal haklar hariç taban yevmiyelere kıdem tazminatı zammı ile birlikte birinci yıl birinci altı ay yüzde10, ikinci altı ay yüzde 8, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 8, ikinci yıl yüzde 8 zam yapıldı. Yapılan ücret zammı enflasyonun altında kaldığı zaman, sendika üyesi işçilerin ücretlerine enflasyon farkı yansıtılacak. Sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal yardımlarla birlikte yıllık yüzde 18 oranında zam yansıtılacak. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı işçilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını, yaşanılan süreçte, belediye imkanları doğrultusunda yapılabilecekleri yaptıklarını anlattı. Yalçın, ‘’Çünkü biz işçilerimizden iş isteyeceğiz, hizmet isteyeceğiz. Görevi devraldığım ilk gün şunu söylemiştim. Bizler ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarımızın ve ailelerinin haklarını alıyoruz. Bundan dolayı aldığımız ücretleri helal ettirmek zorundayız. Yaptığımız işin hakkını vermemek, ihmal etmek bizlerin şehitlerimize ve ailelerine olan borcumuzu ödeyemediğimiz anlamına gelir. Ben bu süreçte üzerime düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğim kanaatindeyim. 2020 yılında taşerondan kadroya geçen işçi kardeşlerimiz içinde güzel bir düzenleme yapacağız. İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, bundan önce göstermiş olduğunuz özveri ve bundan sonraki göstereceğiniz gayretler içinde tüm işçilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Hizmet – İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Akdağmadeni Belediye Başkanının ‘alın teri ve emeğin üzerinde pazarlık olmaz, belediyemizin imkanları doğrultusunda verebileceğimiz en yüksek ücret zammını vermeye çalıştık. Masanın iki tarafı da sizsiniz. Bizler ne gerekiyorsa yapalım’ diyerek, çalışanları onurlandığını kaydetti. Zararsız, ‘’Akdağmadeni Belediyesi personel şirketinde çalışan sendikamız üyesi işçilere Ramazan Bayramı öncesi 100 lira, Kurban Bayramı öncesi 150 lira bayram harçlığı ödenecektir. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Akdağmadeni Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim’’ diye konuştu.

