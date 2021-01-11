Pas Hastalığı araştırılıyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından, buğdayda görülen sarı pas hastalığının enfeksiyon tipinin belirlenmesine yönelik hazırladığı proje TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı tarafından kabul edildi. Proje, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tolga Hayıt’ın yürütücülüğünde hazırlandı. Projede, Öğretim Üyesi Dr. Fatma Hayıt ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü araştırmacılarından Dr. Nilüfer Akci de araştırmacı olarak yer aldı. Projede, buğday üretiminde dünyayı ciddi olarak tehdit eden Sarı Pas hastalığının tespit ve sınıflandırılmasının yapılmasına yönelik ‘Derin Öğrenme’ tabanlı bir karar destek sistemi önerildi. Bu sayede ülke üretimine katkı sağlanmasının yanında, alanda literatüre eşsiz bir çalışmanın kazandırılmasının da hedeflendiği bildirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden dolayı akademisyenleri tebrik etti. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen başta proje yürütücüleri olan akademisyenlerimizi ve Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu idarecilerimizi tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin daha nice önemli projelere imza atacaklarına olan inancımı ifade ederek, başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.