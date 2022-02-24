Partilileri ile istişare

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta gerçekleştirilen, planlanan ve süren çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirerek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin fikirlerini aldı. Yozgat Belediyesi olarak Yozgat için bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Celal Köse, ‘’Yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizle bir araya gelerek birebir fikir alışverişinde bulunup hem gönül köprüleri kuruyor hem de şehrimizin geleceği adına hazırlanan projelerimize onların fikirleri ile yön veriyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile devam eden çalışmalarımızda halkımızın istek ve beklentileri bizler için önemli’’ diye konuştu. Şehrin tüm dinamikleri ile bir araya gelerek fikir alışverişi toplantıları yaptıklarını söyleyen Celal Köse, ‘’Bu toplantılara, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan Bey ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız toplantıyla devam ettik. Yozgat Belediyesi olarak şehrimizde gerçekleştirdiğimiz, planladığımız ve çalışmaları süren projelerimiz hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantıda kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızın fikirlerinden istifa ettik. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyelerimizin projeler hakkında görüş ve önerilerini aldık’’ dedi. Celal Köse, Yozgatlıların daha yaşanabilir, ticari hayatı daha hareketli, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir Yozgat’a kavuşmaları adına çalışmalarını ve istişarelerini sürdüreceklerini ifade ederek, ‘’Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehrilerimizin gönlünde ki Yozgat’ı ortaya çıkarmak adına şehrimizin vizyonunu değiştirecek projelerimizi hazırlayıp hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile gece geç saatlere kadar Belediyemiz tarafından hayata geçirilen, çalışmaları devam eden ve hazırlıkları yapılan projelerimize dair sunumumuzu dinleyip bizlere fikirleri ile destek olan başta AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan Bey ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu. Yozgat’a ve hemşehrilerine en iyi hizmeti nasıl veririz düşüncesi ile aralıksız olarak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ise ‘’AK Partimizin 20 yıllık iktidarı sürecinde Yozgat’ımıza birçok önemli eser kazandırıldı ve birçok eserinde kazandırılması adına şehrimizin tüm dinamikleri ile istişareler yapıyoruz. Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ile bir araya gelerek geç saatlere kadar Yozgat’ımız için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Belediyemizin Yozgat’ın vizyonunu değiştirecek birçok proje hazırlandığına bizzat şahit olduk. Yozgat için hazırlanan güzel projeler için Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ve ekibine teşekkür ediyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan •