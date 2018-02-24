PAROLA GALiBiYET

Teknik direktör Aydın Yavuz, yarın deplasmanda kendilerini çok zor bir müsabakanın beklediğini söyledi. İki takımında galibiyete ihtiyacının bulunduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Ne bize ne de Nevşehir takımına beraberlik yetmiyor. Bu müsabakadan beraberlik çıkması durumunda bana göre Aksarayspor şampiyonluğunu ilan eder. Galip gelen takım ise ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde olur. İki takım içinde bu kadar önemli olan bu müsabakaya biz Nevşehirspor’dan biraz daha kafa olarak rahat çıkacağız. Rakibimizi de yenerek, Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ dedi.