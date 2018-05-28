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PARKTA SONA GELiNDi

YOZGAT Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan park çalışmalarından, Şeyh Osman ve Çapanoğlu Mahallelerine yönelik planlanan parkta sona gelindi.

PARKTA SONA GELiNDi

YOZGAT Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan park çalışmalarından, Şeyh Osman ve Çapanoğlu Mahallelerine yönelik planlanan parkta sona gelindi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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PARKTA SONA GELiNDi

Yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık harcama ile tamamlanması planlanan ortak park alanına oyun aletlerinin montajına geçildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Mahalle Evi, kütüphane, oturma alanları, oyun grupları, spor alanları, yeşil alanlar, meyve bahçesi gibi bölümlerden oluşan yeni parkta incelemelerde bulundu, gençlerle, çocuklarla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Arslan, oyun aletlerinin yerleştirilip, meyve fidanlarının dikiminin yapıldığını, parkı Ramazan Bayramına yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Şeyh Osman Mahallesi'nde 18 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilmeye devam edilen park, bölge halkının 7’den 77’ye ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak dizayn ediliyor. 

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