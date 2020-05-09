Parkta sona gelindi

SORGUN ilçesinde otopark sorununu çözmeye yönelik başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski sebze pazarına yapılmakta olan otopark projesindeki çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Asfaltlama çalışmasını tamamladığımız otoparkın çizgileri ve park işaretlerini tamamlamak üzereyiz. En kısa sürede kullanımı için hazır hale gelecektir. İlçemizde bu alandaki eksiklik önemli ölçüde giderilecektir. Otopark, Sorgun'un şehirleşme vizyonuna önemli kazanımlar sağlayacak. Parkın asfalt serimi yapıldı. Şimdi çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalar tamamlanmaya çalışılıyor’’ dedi.