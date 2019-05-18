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Parkta kitap okudular

SARIKAYA ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Okuyan İlçe Okuyan Nesil Projesi’ kapsamında bin öğrenci, ilçe yöneticileriyle birlikte, Hacı Hasan Bor Parkı'nda kitap okudu.

Parkta kitap okudular

SARIKAYA ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Okuyan İlçe Okuyan Nesil Projesi’ kapsamında bin öğrenci, ilçe yöneticileriyle birlikte, Hacı Hasan Bor Parkı'nda kitap okudu.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Parkta kitap okudular

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, projeye yaklaşık 3 ay önce 3 kitap belirleyerek başladıklarını, bin öğrencinin 2 kitabı okuduğunu, son kitaba ise Hacı Hasan Bor Parkı'nda ilçe protokolüyle başlandığını söyledi. Yoldaş, "Bugünde bu proje kapsamında ilçe protokolünün katılımıyla güzel bir kitap okuma etkinliği tertipledik. Bu kitabın okunması tamamlandıktan sonra öğrenciler arasında sınav yapılacak. Yapılan değerlendirmede dereceye girenler madalya, belge ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilecek" dedi. Okuma etkinliğine Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Deveci, Karayakup Belde Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında öğrencilere 3 kitap sunuldu, her kitaptan sınav yapılan öğrencilerin aldıkları notlara göre ödüllendirilecekleri bildirildi. 3 kitabı okuyup, yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alan öğrenci Altın Madalya kazanacak. İki kitabı okuyup, 70 ve üstü puan alan Gümüş madalya, bir kitabı okuyup, 70 ve üstü puan alan öğrenciye de katılım belgesi verilecek. 3 kitabı okuyup, toplamda ortalaması 80 ve üzeri puan alanlara İftihar Belgesi, 3 kitabı okuyup sınavlardan ortalama 90 ve üzeri alanlara ücretsiz il dışı kültür gezisiyle ödüllendirilecek. 
 

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