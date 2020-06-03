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PARKTA DÜZENLEME

Yozgat Belediyesi, kapalı oto park üzerine yeni meydan projesini hayata geçirmek üzere hazırlıklara başladı. Belediye Başkanı Celal Köse, park alanında incelemerde bulunup, basın mensuplarını bilgilendirdi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:37
PARKTA DÜZENLEME

YOZGAT Belediyesi tarafından hizmet binası karşısında bulunan oto park üzerine yeni bir meydan projesi hazırlıyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesinin 3 bin metre kare üzerine kurulu otoparkının üzerinde bir çalışma yapacaklarını söyledi. Köse, 3 bin metre kare alan üzerinde yeşil alanların, peyzaj alanlarının, küçük havuzların, sosyal faaliyetlerde kullanılacak olan alanların yapımının startını Cuma günü vereceklerini ifade etti. Malzemelerinin tedarik edildiğini dile getiren Köse, ‘’Işıklandırmalarıyla, aile parklarıyla, kafeteryasıyla ve diğer sosyal alanları ile inşallah ilimize güzel bir sosyal alan kazandırmış olacağız’’ dedi. Meydan projesi dışında da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Köse, özellikle üniversite yolundaki görüntü kirliliğini yok ederek orada büyük bir park çalışmalarının başladığını vurguladı. Aynı zamanda Yozgat’ın uzun süredir kullandığı ve yoğun bir araç trafiğinin yaşandığı sanayi bulvarının çalışmalarına başladıklarının altını çizen Köse, ‘’Orada 20 metre bulvar çalışması yapıyoruz. Bu dönemde özellikle asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda malzeme tedarikimizin tamamını yaptık ve önümüzdeki günlerde asfalt serim işlerine başlayacağız. Diyanet eğitim merkezi, adalet eğitim merkezi, yeni yapılan TOKİ tarafındaki bulvarımız, yıldız blokları, ceza evi bölgesi ve Divanlı mahallesinde çalışmalar başlattık.  Çalışmalarımız gün geçtikçe artarak devam edecek’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya• 

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PARKTA DÜZENLEME
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