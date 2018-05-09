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Parklar yenileniyor

YOZGAT Belediyesi yıpranan ve eskiyen çocuk oyun alanlarını yeniliyor.

Parklar yenileniyor

YOZGAT Belediyesi yıpranan ve eskiyen çocuk oyun alanlarını yeniliyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Parklar yenileniyor

Yozgat Belediyesi ekipleri, mahallelerde bulunan oyun alanlarını yenileyerek, çocuklara yeni oyun alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Yozgatlı çocukların yoğun olarak kullandığı Kent Park içerisindeki çocuk parkı yenilendi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, yeni oyun alanlarının engelli-engelsiz tüm çocukların kullanabileceği şekilde dizayn edildiğini ifade etti. Mahallerde yıpranan oyun alanlarının da yenilenmeye başladığını aktaran Başkan Arslan, miniklerin kendilerine ait alanları koruyup, kolladığını ancak büyüklerin bazen bu alanlara zarar verebildiğini hatırlatarak, halka ait alanları yine halkın koruyup kollaması gerektiğini de belirtti.

                                                                                                                              

Son Güncelleme: 08.05.2018 19:25
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