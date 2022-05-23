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Parklar doldu

Yozgat’ta yağışlı geçen günlerin ardından havaların ısınmasıyla birlikte vatandaş parklara akın etti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:33
Parklar doldu

Yağışlı geçen Nisan ve Mayıs aylarından sonra havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklar, gençler ve yaşlılar parklar akın etti. Yozgat’ın birçok noktasındaki çocuk park alanları, havaların ısınması ile birlikte özellikle çocuklu ailelerin akınına uğradı. Çocuklar, parklardaki oyun alanlarında gönüllerince eğelenirken, anne ve babaları ise banklarda ve çimlerin üzerinde oturarak sıcak havanın tadını çıkardı. 
Torunlarını parka getirdiğini belirten Nesrin Arslan, “Pandemiden dolayı torunlarımız ve çocuklarımız parkların yüzünü unutmuşlardı. Site içinde ki parklarda ne kadar oynayabilirseler o kadar oynadılar. Hafta sonu havalarında sıcak olması dolayısıyla bende torunlarımı parka getirdim. Burada tanımadığı çocuklarla hem oyun oynuyor hem de sosyal ortam oluşturuyor. Onlar çocuk parkında doyasıya oynarken bizlerde banklarda sıcak havanın tadını çıkartıyoruz” dedi. 
Muhammed Üstüntaş

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Parklar Doldu
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