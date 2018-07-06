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Parkı biz yıkmadık

YOZGAT Belediye Meclisi’nde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan çocuk parkı tartışıldı.

Parkı biz yıkmadık

YOZGAT Belediye Meclisi’nde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan çocuk parkı tartışıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Parkı biz yıkmadık

Belediye Meclisi konuyu gündeme almayarak, bir sonraki toplantıya ertelerken meclis üyeleri parkın akıbetini sordu. Yozgat Belediye Meclisi’nin gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde  Belediye Meclis Üyesi Saim Günışık söz aldı. Belediye Meclis Üyesi Saim Günışık, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan Rasim Demirkapak parkının akıbetini öğrenmek istediğini belirterek, mahalle sakinlerinin de tepkisini hatırlattı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, “Parkı belediye yıkmadı, müteahhit yıkmış. Parkın bir bölümü Özel İdare’ye ait arsaya, bir bölümü de vatandaşın mülkü üzerine inşa edilmiş” yanıtını verdi. Bunun üzerine bazı meclis üyeleri de “Neticede belediyeye ait bir malı veya aleti izinsiz nasıl sökerler” diyerek konuya tepki gösterdiler.
 

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