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Parka zarar verdiler

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Özgür Kent alanında yaptırılan çocuk parkı ve halı sahaya, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi

Parka zarar verdiler

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Özgür Kent alanında yaptırılan çocuk parkı ve halı sahaya, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Parka zarar verdiler

Elektrik direklerinin söküldüğü, kameraların ve oyuncak atın ayaklarının kırıldığı parkta oluşan hasar sonrası çocuklar parkta oynayamaz hale geldi. Olayın ihbar edilmesi sonrasında harekete geçen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz,"Bu insanlar park alanından ne ister ki. Bu hizmet mahalleliye ve çocuklara yapılan yatırımdır. Bizler çocuklar kötü alışkanlıklar edinmesin diye kıt kanaat imkanlarla bu park alanlarını yapıyoruz. Birtakım sorumsuz kişi veya kişiler ise bunları kasıtlı olarak kırıyor. Bunlara zarar verirken hiç mi vicdanları sızlamıyor" dedi.
Futbol sahasındaki demirlerden elektrik panosuna kadar kırıldığını ve park alanındaki direklerin sökülüp yere atıldığını söyleyen Deniz, bunları yapanların yanına kar kalmayacağını vurguladı. Belediye zabıta ekiplerinin, gerekirse sabaha kadar devriye atacağını ve kamu malına zarar veren her kim olursa olsun cezalandırılacağını kaydeden Deniz, "Parklarımız, mahalle halkımıza emanettir. Bundan böyle her kim zarar vermeye kalkarsa emniyet müdürlüğümüzü ve belediyemizi aramalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki, sizler hizmetin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bu olaylar bizleri hizmet etme yolunda alıkoyamayacaktır." diye konuştu.
 

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