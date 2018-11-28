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PARK YENiLENDi

ÇEKEREK ilçesi mezarlık altında bulunan Zafer Kılıçaslan parkında yenileme çalışmaları tamamlandı.

PARK YENiLENDi

ÇEKEREK ilçesi mezarlık altında bulunan Zafer Kılıçaslan parkında yenileme çalışmaları tamamlandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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PARK YENiLENDi

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, yenileme çalışmalarıyla ilçenin yeni, modern, çocukların aktivitesi açısından farklı özelliklere sahip park alanı oluşturduklarını söyledi. Başkan Bozkurt, parkta mevcut olan kilit parkelerini daha modern desenli kilit parkeler ile değiştirdiklerini, daha sonra da otomatik sulama ve damla sulama sistemini devreye soktuklarını anlattı. Başkan Bozkurt, ‘’Rulo çim ile parkın yeşil alan oranı artırılarak peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenlendi. İlçemiz parklarında bir ilk olan mini futbol sahasını bu park alanına yerleştirerek, oyun gruplarının kurulumu ve renkli çatılarla planlanarak hazırlanmış estetik görünüme sahip kamelyalar yerleştirdik. İlçemizde yapmış olduğumuz hizmetlerimizde ağırlıklı olarak önem verdiğimiz çocuk parkı ve yeşil alan oluşturma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Parklarımızda gül dikim çalışmaları ve çocuklarımızın güvenliği açısından kamera sistemlerinin döşeme çalışmalarına başlanılmıştır’’ dedi. 

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