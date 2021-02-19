Park istiyorlar

Mahalle sakinleri, ‘’Mahallemizde bir park olmadığından dolayı çocuklarımız yol ortasında yada sokak aralarında oyun oynuyorlar. Bu yüzden çocuklarımızın dışarıda yol ortasında oyun oynamaları bizleri tedirgin ediyor’’ diye konuştular. Mahalle sakinlerinden Murat Babayiğit, sokak ortasında araçların gelip geçtiğini, bu yüzden geçen yıl bir minibüsün komşularının çocuğuna çarptığını söyledi. Babayiğit, ‘’Mahalle sakinleri olarak burada bir park yapılması için defalarca imza topladık. Her mahalleli gibi bir parkta biz istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacakları hiçbir alan olmamasından dolayı yetkililerimizden buraya park yapılmasını rica ediyoruz’’ dedi.