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Park hizmete açıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çocuk oyun parkı hizmete sunuldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:30
Park hizmete açıldı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Gültepe Mahallesinde yapımını tamamladıkları çocuk oyun parkının minik misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi. Başkan Yalçın, kısa süre içerisinde park alanında çevre düzenlemesini de tamamlayacaklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Mahallemizin ara yollarının yeniden yapımı devam ediyor. İlçemizde doğalgaz çalışmaları Yeni Mahalle 31. Sokak, İbrahimağa Mahallesi 74. Sokak ve Emek Mahallesi 180. Sokakta devam etmektedir’’ dedi.  

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Park Hizmete Açıldı
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