Park düzenlemesi

YERKÖY Belediyesi daha önce başlattığı çocuk parkı ve mahalle sakinlerine yönelik bahçe çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Erzurum Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk Oyun Alanı ve Huzur Bahçesi Projesini inceleyip, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yılmaz, ‘’Büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren belediyemiz personeline teşekkür ediyorum. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak, hizmete sunulacaktır’’ dedi.