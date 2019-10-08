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Park bakım bekliyor

KARATEPE Mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş durumda eksikliklerinin giderilmesini bekliyor.

Park bakım bekliyor

KARATEPE Mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş durumda eksikliklerinin giderilmesini bekliyor.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
Park bakım bekliyor

Yozgat Valiliği arkasında bulunan ve Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in adını taşıyan parka lavabo talep edilirken, eksiklerinin de giderilmesi isteniyor. Yozgat Belediyesi, parkta geçen sene teknik ekiplerle proje çalışması yaparak, parkın Valilik hizmet binasıyla entegre edileceğini bildirmişti. Geçen süreye rağmen parkta herhangi bir çalışma başlamadı. Mahalle sakinleri parkı tüm mahallenin kullandığını ve yeni Valilik binasının hizmete girmesiyle iş ve işlemleri olan vatandaşların da parka yoğun ilgi gösterdiğini söylediler.

Son Güncelleme: 07.10.2019 15:59
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