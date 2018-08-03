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Park-Bahçe çalışması

ÇEKEREK Belediyesi, ilçe merkezinde park ve bahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park-Bahçe çalışması

ÇEKEREK Belediyesi, ilçe merkezinde park ve bahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Park-Bahçe çalışması

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçe halkının sosyal alanlarını artırmak amacıyla eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bozkurt, ‘’Zafer Kılıçarslan parkında çalışmalarımızda otomatik sulama sistemleri ve elektrik tesisatının döşeme işlemlerine başlanıldı. İlçe parklarımızda kurulan modern sulama sitemleriyle hem işçiden hem de sudan tasarruf edilmiş olacak. Aynı zamanda ilçe parklarında bir ilk olacak olan küçük spor sahası kurulumuna da başladık’’ dedi.

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