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Paris değil, Akdağmadeni!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye açtığı alternatif yolların ardından motorlu araç trafiğine kapatıp, yayaların rahatlıkla gezebilmesine imkan sağladığı cadde Paris sokaklarını andıran görüntülerin çıkmasına neden oldu.

03 Eylül 2021 Cuma 00:18
Paris değil, Akdağmadeni!

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, verilere bakıldığı zaman Akdağmadeni ilçesinin, tarihinde görülmemiş bir nüfusa yaz döneminde ulaştığını,  Kurban Bayramına kadar ilçe nüfusunun yaklaşık 100 bin civarına ulaşarak, uzun bir süre vatandaşların tatillerini ilçede geçirmelerinin sağlandığını söyledi.
GURBETÇİLER AKIN ETTİ
Yalçın, yaz dönemini de her zaman olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde, büyük problemler ve sıkıntılar yaşamadan geride bırakmaya hazırlandıklarına vurgu yaptı. Yalçın ‘’Esnafımızın sezonu güzel geçirmesi, gurbetçi vatandaşlarımızın memleketimize büyük ilgisi, değerli halkımızın gerçekleştirmiş olduğumuz projelere olan olumlu bakışı bizler için ayrı bir şevk ve Akdağmadeni için her zaman daha iyisini yapmak için itici bir güç olmuştur'' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Paris DeğilAkdağmadeni!
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