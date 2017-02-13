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Parça parça çaldılar

13 Şubat 2017 Pazartesi 05:33
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Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde sanayiye tamir için getirilen otomobil hırsızlar tarafından soyuldu.

Parça parça çaldılar

            Olay Çekerek İlçesi Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Sabah iş yerini açmak için gelen sanayi esnafı, bir gün önce tamir için gelen otomobilin önemli parçalarının yerinde olmadığını gördü. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda otomobil parçalarının kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulduğu tespit edildi.

            Yapılan inceleme neticesinde otomobilde akü, jantlar, lastikler, kapı kolları, arka farları ve cam fitillerinin olmadığı ortaya çıktı.

            İş yeri sahibi ve otomobil sahibi olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamazken, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söylediler. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kimi vatandaşlar ‘Hırsız keşke arabanın tamamını çalsaydı, geriye neyi kalmış ki’ diyerek hırsızlık vakasını esprili bir yaklaşımda bulundu. 

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