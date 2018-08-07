PARAMIZ BANKALARDA

Yozgat’ın döviz mevduatında bir milyon 593 Milyon lira ile Türkiye sıralamasında 34’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. ORAN Yozgat yatırım Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, bunun fırsata çevrilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ‘’Geçen yıl Yozgat’ta düzenlenen biri yurt dışındaki diğeri yurt içindeki Yozgatlı İş Adamları Zirveleri için özel hazırlanan 15 ayrı ön fizibilitenin toplam maliyeti 125 milyon lira civarındadır. Bu mevduat rakamı ile ORAN Yozgat YDO’da yatırımcılarımızla paylaştığımız ön fizibilitelerin maliyetleri göz önüne alındığında 195 fabrika/üretim/hizmet işletmesi kurulabilmektedir. Yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilebilir ve aileleri ile birlikte bu rakam 16 bin 500 kişi için geçim kaynağı olabilir. Özellikle dövizin artışının fırsata çevrilebileceği şu dönem yatırım için uygun bir zamanlama niteliği taşımaktadır’’ uyarısında bulundu.

BANKALARDAKİ HESAP

Türkiye Bankalar Birliği verileri kullanılarak, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız tarafından derlenen ‘Yozgat'ta Bankacılık Sektörü’ çalışması, hem Türkiye hem de Yozgat için kalkınma çalışmaları açısından en önemli sektörler arasında gösterilen Bankacılık sektörüne ilişkin önemli bazı veriler içeriyor. Yıldız, gerçekleştirdiği çalışmanın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yozgat’ta faaliyet gösteren bankacılık verileri kullanılarak hazırladığına vurgu yaparak, çalışmanın ilk kısmının banka çalışanları sayısı, ATM sayısı, POS sayısı, Üye işyerleri sayısına ilişkin bilgilerin içirdiğini anlattı. Yıldız, buna göre Yozgat'ta çalışan sayısının 526, ATM sayısının 156, POS sayısının 8 bin 973, üye işyeri sayısı 10 bin 406 olduğuna dikkat çekti. Yıldız, çalışmanın ikinci kısmında ise mevduat hesap adetleri, mevduatın illere göre dağılımı, kredilerin illere göre dağılımını inceleyerek, Yozgat’ta bankacılık sektörünün diğer illere nazaran konumunu tespit edilmeye çalıştıklarını, karar alıcılara yol göstermesi amacıyla öne çıkan hususların belirtildiğini vurguladı. Yıldız, ‘’Bu çalışmaya göre mevduat adedi bakımından Yozgat 959 bin 104 mevduat hesabıyla Türkiye’de 45’inci sırada yer almaktadır. Kredilerin illere göre dağılımı incelendiğinde 4 bin 44 Milyon lira ile Yozgat 47’inci sırada yer alarak, kredi kullanım oranı açısından Düzce, Bolu, Nevşehir gibi illere göre önde yer almaktadır. Bu yönüyle kalkınma çalışmaları başta olmak üzere diğer çalışmalar gerçekleştirilirken Yozgat’ta verilecek teşvik ve hibe desteklerinde faiz indirimi ve faiz desteği içeren programların Yozgat’ta yer alan firmalar için önem arz edeceği düşünülebilir’’ diye konuştu.

YATIRIMIN TAM ZAMANI

Koordinatör Timur Yıldız, çalışmanın en çarpıcı kısımlarından birsinin de mevduat hesaplarının illere göre dağılımı incelendiğinde, özellikle döviz tevdiat hesapları açısından Yozgat’ın bir milyon 593 bin lira ile 34’inci sırada yer alması olduğuna dikkat çekti. Yıldız, ‘’Yozgat’ta yer alan döviz tevdiat hesaplarında Türkiye’de diğer illere nazaran Yozgat iyi bir konumda yer almakla birlikte döviz kurlarındaki artışla birlikte mevduatlarda yer alan bu tutarların ekonomiye kazandırılması Yozgat açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ülke çapında uygulanan ve uygulanacak olan Türk Lirasının değerinin korunması, artırılması çalışmalarına ve bölgesel kalkınmaya da katkı sunması amacıyla Yozgat’taki döviz tevdiat hesapları mevduat sahiplerinin hesaplarındaki dövizleri Türk Liraya çevirerek yatırıma dönüştürmesi için önemli bir fırsat dönemi olduğu düşünülmektedir’’ ifadelerini kullandı.