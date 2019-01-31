PARA GELiRSE BiTECEK!

YOZGAT il genelinde 2011 ve sonraki yıllarda ihalesi gerçekleştirilen 7 karayolu çalışması için bugüne kadar 234 milyon 554 bin lira harcandı, bu çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için yaklaşık 474 milyon 621 bin lira ödeneğe ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

KARA YOLLARI Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, Yozgat il genelinde karayolu yenileme, kaplama, köprü, iyileştirme gibi farklı alanlarda 60 projenin bulunduğunu, bu projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla önceki yıllarda 436 milyon 516 bin lira, geçen yıl ise 211 milyon 850 bin lira harcadıklarını söyledi.

YOZGAT il genelinde bitmeyen yol çilesinin yılsonuna kadar yapılacak çalışmalarla noktalanması planlandı. Karayolları Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, Yozgat il genelinde 60 proje çalışmalarının bulunduğunu belirterek, ‘’Bu projeler için önceki yıllarda 436 milyon 516 bin lira harcama yapıldı. Geçen yıl ise 89 milyon 921 bin lira tutarındaki ödeneğe karşılık, yılsonu itibariyle yatırım programı kapsamındaki projeler için 202 milyon 433 bin lira, fiziki standartlar kapsamındaki projeler için 9 milyon 417 bin lira olmak üzere toplam 211 milyon 850 bin lira harcama gerçekleştirildi’’ dedi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri batı illerine, Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan Uluslararası karayolu ağlarının Yozgat’tan geçen kesimlerinde yürütülen 7 ayrı çalışmanın yılsonunda tamamlanması planlandı. 2011 ve sonraki yıllarda ihalesi yapılan toplam bir milyar 9 milyon 175 bin lira proje bedelli karayolu çalışması için bugüne kadar 234 milyon 554 bin lira harcandı. Yürütülen yol çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için ise yaklaşık olarak 474 milyon 621 bin liraya ihtiyacın olduğu kaydedildi. Karayolları Bölge Müdürü İbrahim Yaşar’ın verdiği bilgilere göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle tamamlanması planlanan karayolu ağlarından Sorgun-Akdağmadeni arasındaki yol için 29 milyon 758 bin liraya ihtiyaç duyuluyor. Aynı yol güzergahındaki, Delice-Yerköy kesimindeki çalışmalar için 46 milyon 706 bin liraya, Yerköy-Yozgat-Sorgun arası için 47 milyon 816 bin lira, Yozgat-Sorgun arası için de 102 milyon 188 bin lira ödenek talep edildi. Alaca-Zile Yolundaki çalışmaların bitirilmesi için 135 milyon 281 bin lira, Sorgun-Çekerek Yolu için 16 milyon 671 bin lira, Boğazlıyan-Çandır yolunun tamamlanması için de 96 milyon 201 bin liraya ihtiyaç bulunuyor.