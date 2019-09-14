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Pansiyonlar denetlendi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci pansiyonlarında denetim yaptı. Denetimlerde, özellikle hijyen kurallarının uygulanıp uygulanılmadığına bakıldı.

Pansiyonlar denetlendi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci pansiyonlarında denetim yaptı. Denetimlerde, özellikle hijyen kurallarının uygulanıp uygulanılmadığına bakıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Pansiyonlar denetlendi

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte köylerden gelen öğrencilerin evlerini aratmayacak şekilde sağlıklı, konforlu barınabilmeleri için görülen eksiklikler pansiyon yönetimine sözlü olarak bildirildi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ile birlikte, öğrenci pansiyonların mutfak bölümünde yer alan araç ve gereçlerin temizliğinin yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından tüm yatakhaneler tek tek gezilerek bakım ve onarım çalışmaları yerinde gözlemlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, ‘’Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim başarısını yükseltebilmede ilk adım onların barınma ihtiyaçlarını karşılarken huzur ve güven içerisinde olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz pansiyonlarında ne kadar mutlu bir şekilde olurlarsa o derece derslerine motive olacaklardır’’ dedi.

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