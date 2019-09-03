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Pansiyona ne oldu?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, tarihi Yozgat Lisesi’nin arka kısmında 1948 yılında yaptırılan öğrenci pansiyonu binasının 2017 yılında yıktırıldığını hatırlatarak, lise öğrencilerinin pansiyonunun akıbetini sordu.

Pansiyona ne oldu?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, tarihi Yozgat Lisesi’nin arka kısmında 1948 yılında yaptırılan öğrenci pansiyonu binasının 2017 yılında yıktırıldığını hatırlatarak, lise öğrencilerinin pansiyonunun akıbetini sordu.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Pansiyona ne oldu?

Keven, ‘2013 yılında ihmal sonucu termosifon patlaması ile büyük maddi zarara uğrayan daha sonra da boşaltılan bina 2017 yılında yıktırılmıştı. Yaklaşık 70 yıl Yozgat’a lise öğrenimi görmek için gelen öğrencilere hizmet veren Yozgat Lisesi Pansiyonunun akıbeti nedir?’ sorusunu Yozgat valiliğine yöneltti. Yıktırılan pansiyon binası arazisinin şuan ki hukuki durumunu da soran Keven, ‘Yıkılan pansiyonun arazisine yeni bir yurt binası yaptırılacak mıdır? İhale çalışmaları varsa ne aşamadadır? Yıkımdan bugüne geçen 2 yıllık sürede Yozgat Lisesi Pansiyonunun yerine öğrenci yurdu yaptırılmamasının amacı nedir? Yozgat il merkezinde ve ilçelerinde lise ve orta okul düzeyinde öğrencilerin kaldığı hangi devlet yurtları vardır? Kapasiteleri ve kalan öğrenci sayısı kaçtır? Yurt binalarının yangın, mekanik ve elektrik tesisat kontrolleri en son ne zaman ve hangi kuruluşlara yaptırılmıştır? Yozgat'ta öğrencilerimizi karanlık odakların merdiven altı yurtlarına mecbur hâle getirmemek için lise ve ortaokul düzeyinde yurt yapımına hız verilmelidir. Ayrıca Adana Aladağ gibi üzücü olayların yaşanmaması için eğitim dönemi başlamadan bütün kontroller yerine getirilmelidir’ ifadelerini kullandı.

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