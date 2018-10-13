Pansiyon Denetimi

Öğrencilerimizin kullandıkları ortak alanlar olan mutfak, lavabo, yemekhane ve yatakhanelerde incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencilerin odalarını da gezerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerimizi akşam vaktinde ziyaret eden Yazıcı, onlara birer boş kağıt vererek hepsinin pansiyon ile alakalı istek ve taleplerini yazmalarını ve ne zaman isterlerse odasına gelip sıkıntılarını paylaşabileceklerini belirtti.