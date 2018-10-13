Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595

Pansiyon Denetimi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret ederek, öğrenciler tarafından kullanılan ortak alanlarda incelemelerde bulundu.

Pansiyon Denetimi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret ederek, öğrenciler tarafından kullanılan ortak alanlarda incelemelerde bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:11
31 Okunma
Pansiyon Denetimi

Öğrencilerimizin kullandıkları ortak alanlar olan mutfak, lavabo, yemekhane ve yatakhanelerde incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencilerin odalarını da gezerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerimizi akşam vaktinde ziyaret eden  Yazıcı, onlara birer boş kağıt vererek hepsinin pansiyon ile alakalı istek ve taleplerini yazmalarını ve ne zaman isterlerse odasına gelip sıkıntılarını paylaşabileceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Pansiyon Denetimi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ENGELSiZ YAŞAMA iLK ADIM
ENGELSiZ YAŞAMA iLK ADIM
Sorun Dinledi
Sorun Dinledi
Şebek’de asfaltlama başladı
Şebek’de asfaltlama başladı
Seçim turu başladı
Seçim turu başladı
Tübitak tanıtıldı
Tübitak tanıtıldı
iYEP ANLATILDI
iYEP ANLATILDI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim