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Pano hırsızlığı

YENİFAKILI ilçesinde elektrik panosu çalınması olayı ve Devlet Demir Yolları’na ait demir malzemelerinin çalınması olayıyla ilgisı olduğu düşünülen şüpheliler Jandarma tarafından yakalandı.

Pano hırsızlığı

YENİFAKILI ilçesinde elektrik panosu çalınması olayı ve Devlet Demir Yolları’na ait demir malzemelerinin çalınması olayıyla ilgisı olduğu düşünülen şüpheliler Jandarma tarafından yakalandı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Pano hırsızlığı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde olayın failleri olduğu tespit edilen C.D. ve H.Y isimli şüpheliler Şefaatli ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde, suçta kullandıkları ve çalıntı oldukları değerlendirilen 7 adet matkap,  2 adet spiral, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 15 adet fişek, 8 adet fayans ve demir kesme aleti, 1 adet su dinamosu, 1 adet hilti, 2 adet akü, 1 adet testere ve demir yollarında kullanılan aparatlar ele geçirildi. 
Olayla ilgili C.D. ve H.Y. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip adli makamlara sevk edildi.
 

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