Pandemix Ekibine teşekkür

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan, köy okullarında etkinlikleri gerçekleştirilen, pandemi kurallarının öğrencilere oyunlarla, deneylerle, sahne sanatlarıyla, ritimlerle öğretilmesini amaçlayan ‘Pandemix’ projesinde yer alan öğretmenler, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından ‘Teşekkür Belgesi’ ile taltif edildi. Teşekkür Belgeleri Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan tarafından öğretmenlere takdim edildi. Arkan, ‘’Öğretmenlerimizi taltif eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı’ya, 'Pandemix' ekibini oluşturan gönüllü öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her daim faydalı etkinliklerde buluşmak ümidiyle’’ dedi. •Ahmet Ayverdi•