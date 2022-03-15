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Pandemi sonrası ilk konser

Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte ilk konserini verdi.

15 Mart 2022 Salı 00:04
Pandemi sonrası ilk konser

 Mustafa Koç şefliğinde sahne alan Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğumuz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verdiği konserle dinleyicilerin gönüllerine hitap etti. Pandemi süreci ile birlikte kültürel ve sanatsal etkinliklere bir süre ara vermek zorunda kalan Yozgat Belediyesi, Pandemi koşullarına bağlı kısıtlamaların ortadan kalkması ile birlikte Aralık 2021’de çalışmalarına başlayan Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 4 aylık çalışma sonrası ilk konserini verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen konser beğeni topladı. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da katıldığı konser sonrasında konuşan Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak bundan sonra ki süreçte sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetleri her geçen gün daha da artırarak devam ettirileceğini söyledi. Pandemi dolayısıyla koroya ara verdiklerini hatırlatan Köse, ‘’Ben şahsım ve belediyemiz adına koromuzu tebrik ediyorum. Sanatlarını çok güzel icra ettiler. Şunu ifade etmeliyim ki şehirlerarası turneye de hazır hale gelmiş koromuz. Açıkçası çok profesyonel bir ekip olmuş. Başta Sayın Mustafa Koç Hocama, koro mensubu arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Koro şefi Mustafa Koç ise, koralarının yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçtiğini belirtti. Pandeminden dolayı konser veremediklerini dile getiren Koç, ilk konserlerini dün verdiklerini ifade etti. İkinci konserlerini Büyük Sinema Salonu’nda vereceklerini vurgulayan Koç, ‘’Hüzzam ve Ras makamından şarkılar söyledik. Katılan tüm misafirlerimize, Yozgat Belediye Başkanımıza ve bize destek olan herkese teşekkür ederim. Şehrin vizyonunu geliştirecek en önemli şey sanattır, bundan sonraki dönemlerde üç ayda bir konserlerimize devam edeceğiz’’ diye konuştu. 

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