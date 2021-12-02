Pancardaki mağduriyet

Bir süre önce gerçekleştirilen Yozgat’ı da kapsayan gezi programında yer alan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, çiftçiler tarafından kendisine iletilen sorunları kapsayan soru önergesini Meclis Başkanlığına sundu. Sarıaslan, ‘’2002'den sonra yanlış tarım politikaları sonucu oluşan kota piyasası, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ortaya yeni mağdurların çıkmasına sebep olmuştur. Pancar kotalarının azaltılması sebebiyle geçmiş dönemde mağdur olan çiftçilerimiz ile ilgili yazılı soru önergemizi meclis başkanlığımıza sunduk’’ dedi. Sarıaslan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği soru önergesinde, Çorum Şeker Fabrikası'nın tarımsal pancar alım sınırları içinde yer alan bölgede, 2019-2020 dönemlerinde oluşan pancar kota cezalarıyla karşı karşıya kaldıkları yönünde şikâyetlerin bulunduğunu hatırlattı. Sarıaslan, ‘’Özelleştirilen şeker fabrikaları çiftçiye diyor ki; Benim belirlediğim kota kadar üreteceksin. Fazlasını üretirsen ‘c’ kotasından alırım.’ Yani daha düşük fiyattan ve polar pirimi ödemeden. Yüzde 10 eksik üretebilirsin ama yüzde 10’dan daha eksik üretirsen, eksik ürettiğin tonaj kadar sana ceza keserim. Yani 60 ton eksik ise kotan, 20 ton pancarının parasını ceza olarak ödemem, diyor. Tahmini olan ve birçok değişkeni, etkeni olan bir şeyi kimse net olarak tahmin edemez. Şeker fabrikalarının çiftçinin önüne uzatıp, imzalattığı sözleşmede bu cezai hüküm var’’ dedi. Sarıaslan, Çorum Şeker Fabrikası'nın oluşan bu mağduriyetin çözümünü çiftçilere icra göndererek, mevcut kotalarından silerek bulmaya çalıştığını da ileri sürdü. Sarıaslan, ‘’Pancar üreticilerimiz için çok büyük travma olan bu durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı ne yazık ki görmezden gelmektedir. Mevsiminin kurak geçmesinden, üretim maliyetlerinin yüksekliğinden, fabrikanın verdiği tohumun kalitesizliğinden, pandemi dolayısıyla oluşan zararlardan üreticiyi sorumlu tutmak ve tüm riskleri çiftçiye yüklemek, sorunu ortadan kaldıracak doğru bir yaklaşım değildir’’ diye konuştu. Sarıaslan, Pakdemirli’nin yanıtlamasını istediği soruları da, ‘’Pandemi ve ekonomik yıkımlarından çiftçinin etkilendiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, pancar ekimi yapan çiftçilerimize uygulanan bu kota cezalarının silinmesi ile ilgili Bakanlıkça herhangi bir çalışmanız var mıdır? 2002'den sonra yanlış tarım politikaları sonucu oluşan kota piyasası, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ortaya yeni mağdurların çıkmasına sebep olmuştur. Pancar kotalarının azaltılması sebebiyle geçmiş dönemde zarara uğrayan çiftçilerimiz ile ilgili bu mağduriyeti ortadan kaldıracak herhangi bir çalışmanız veya planlamanız var mıdır? Çiftçinin alın teri fazla üretse de, eksik üretse de böyle aç ve açıkgöz bir avuç hırsız tarafından çalınacak mıdır? Tarım sektöründe faaliyet gösteren özel şirketlere, çiftçilerimizin mağdur edilmemesi adına her hangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?’’ diyerek, üç maddede sıraladı.