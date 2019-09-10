Pancarda taban fiyat beklenenin üzerinde!

Akay, tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ‘’Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Şeker Pancarı taban fiyat açıklamasını yaptı. 300 lira pancara ton başına fiyat açıklaması, işin doğrusu biraz beklenenin en üzerindeki seviye de açıklandı. Onun için bu fiyattan dolayı tabi çiftçilerimiz memnun, mutlular biz de çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tabi çiftçimizin artan maliyetler karşısında onları ezdirmemek gelirini beli bir seviyede dengelemek için yapılmış bir açıklama, ama değerli kardeşlerim, değerli çiftçiler siz de biliyorsunuz ki iş sadece fiyat belirlemekle olmuyor. Bunu yetkililer işte hükümetimiz en iyi seviyede yaptı. Ama iş bununla bitmiyor, bizim de verimliliğimizi artırmamız, dekara elde ettiğimiz pancar miktarını artırmamız, şeker oranını artırmamız lazım’’ dedi.

Akay, Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye’nin yüzde 50 gerisinde olduğunu ileri sürdü, dekardan elde edilen şeker miktarıyla Avrupa’nın elde ettiği şeker miktarı arasında yüzde 50 farkın olduğunu kaydetti. Akay, ‘’Diğer maliyet kalemleri dolayısıyla onlar bizden daha avantajlı durumdalar. O nedenle bizim bu araştırmalara, çalışmalara, denemelere, gelişmelere çok fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Bu çerçevede hem verimlilik ve kaliteyi artırmak hem de masrafları düşürmemiz gerekiyor. Yani pancar fiyatının yanında kalitenin, verimliliğin artırılması, masraf kalemimin düşürülmesi bizim toplam gelirimize etki edecek unsurları olarak değerlendirmemiz lazım’’ diye konuştu.