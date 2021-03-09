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Pancarda sorun bitmiyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2018 yılında özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası’nda artan çiftçi şikâyetlerini TBMM’de yaptığı konuşmayla bir kez daha gündeme taşıdı.

09 Mart 2021 Salı 00:13
Pancarda sorun bitmiyor

Pancar üreticilerinin özel şirketlerin insafına kaldığını hatırlatan Keven, özelleştirme ihalesini alan şirketlerin sözleşme şartlarına aykırı davrandıkları yönünde yüzlerce şikayet aldığını bildirdi. Keven, ‘’Sorumluluk sahasına Çorum ile birlikte Yozgat Yerköy ve Kırşehir Çiçekdağı ilçesinin de dâhil olduğu Çorum Şeker Fabrikası bölge sınırlarında kalan pancar üreticilerimizin sorunları her geçen gün katlanarak büyüyor’’ dedi. Keven, özelleştirmeden bugüne kadar birçok defa bu sorunları dile getirdiğini, daha önce de kota cezaları ile üreticilerin perişan edildiğini dile getirdi. Keven, ‘’Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve özelleştirmenin baş sorumlusu AKP iktidarına tekrar sesleniyorum. Çorum Şeker Fabrikası’nı satın alan Safi Katı Yakıt firması, pancar üreticisi çiftçilerimizi eziyor; çiftçiye, yaptığı sözleşmenin bir nüshasını bile vermiyor. Özelleştirme şartlarına uygun hareket edilmiyor’’ diye konuştu. Keven, pancar üreticilerine piyasa fiyatının çok üzerinde bir fiyatla ilaç ve tohum satıldığını da anlattı. Keven, ‘’Piyasada 120 lira olan bir tarım ilacının fabrika tarafından üreticiye 220 liraya; 270 lira olan tohumun ise 320 liraya zorla satıldığını görüyoruz. Böyle bir kazan kazan düzeni olmaz, böyle bir soygun düzeni olmaz. Özelleştirilen şeker fabrikalarında çiftçimizin yaşadığı sorunlar neden duyulmuyor? Bunun adı vicdansızlıktır, bunun adı insafsızlıktır’’ ifadelerini kullandı.

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Pancarda Sorun Bitmiyor
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