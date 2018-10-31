PANCARA KOTA ENGELI

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat, Konya ve Aksaray’da Şeker Pancarı üretiminde ciddi gerileme görülürken, üretimlerini biraz artıran Eskişehir ve Afyonkarahisar, Konya’nın ardından ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 yılı verilerine göre, yurt genelindeki şeker fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 57 ilde gerçekleştirilen şeker pancarı üretiminin yarısına yakınını Konya, Yozgat ve Aksaray illeri karşılıyordu. Bu 3 ilde yılda toplam 7 milyon 543 bin 293 ton şeker pancarı üretimi gerçekleştirilirken, diğer illerdeki üretimin toplamı ise 8 milyon 940 bin 15 ton üretim yapılıyordu. Türkiye’de en fazla şeker pancarının üretildiği Konya Ovası’nda 4 milyon 773 bin 791 ton, Yozgat’ta 1 milyon 689 bin 367 ton, Aksaray’da ise 1 milyon 80 bin 135 ton üretim yapılıyordu.

ÜRETİM GERİLEDİ

Ülkemizde halihazırda, günlük kapasiteleri bin 750 ila 10 bin ton arasında değişen 33 şeker fabrikasının hammadde ihtiyacının önemli bölümü, önceki dönemlere aksine üç il yerine geçen yıl 4 il tarafından karşılanmaya başlandı. Konya Ovası’nda 169 köyde 300 bin 533 dekar alandan elde edilen şeker pancarı üretimi yarıya yakın gerileyerek, 2 milyon 97 bin 152 tona düştü. Eskişehir ve Afyonkarahisar’da üretim arttı. 158 köyde 164 bin 751 dekar alana ekimin yapıldığı Eskişehir, bir milyon 72 bin 589 tonluk üretimi ile Konya’nın ardından ikinci sıraya yerleşirken, Afyonkarahisar’da 162 köyde 143 bin 196 dekar alandan 942 bin 103 ton ürün alındı, üretimiyle üçüncü sıraya çıktı. Yozgat’ta 170 köyde 122 bin 956 dekar alanda ekim yapıldı. 722 bin 349 ton ürünün alındığı Yozgat’ta dekardan 5,87 ton verim elde edildi.

Yurt genelinde 2 bin 423 köyde bir milyon 995 bin 889 dekar alandan 12 milyon 164 bin 355 ton şeker pancarı üretimi yapıldı. İşlenen şeker pancarının 4 milyon 834 bin 193 tonu Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Yozgat illeri karşılarken, geriye kalan 7 milyon 330 bin 162 ton şeker pancarı 77 ilden temin ediliyor.