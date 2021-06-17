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PANCAR URETiCiSiNE AVANS

Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri, Yozgat ve Tokat bölgesindeki şeker pancarı üreticilerine 75 milyon liralık çapa avansı ödemesine başladı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:56
PANCAR URETiCiSiNE AVANS

Kayseri Şeker, 2021-2022 kampanya döneminde Kayseri, Tokat Turhal, Yozgat Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 13 bin 876 çiftçiye, 74 Milyon 838 bin lira çapa avansı ödemesini başlattı. 
Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaşanan Pandemi sürecine rağmen üreticisinin her zaman yanında olduklarını, verilen desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Akay, bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre ve ilaç şeklindeki ayni ve nakdi avanslar toplamında 259 milyon lira ödeme yaptıklarını, ödenecek bu çapa avansı ile birlikte toplam rakamı 334 milyon 539 bin liraya çıkartmış olduklarının altını çizdi. Akay yaptığı yazılı açıklamada, çiftçiye verilen desteğin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşudur. Bu yönüyle Türkiye’nin ve Kayseri’nin önemli bir değeridir, bu kuruma en büyük değeri katan üreticilerimizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması ise bizlerin ilk günden itibaren hedeflediği istikametin bir yol haritasıdır’’ dedi. Kayseri Şekerin, Ülke ekonomisinin geliştirilebilmesi, bereketli toprakların korunması adına sürdürülebilir tarımsal projeler ile Türkiye’de örnek gösterilen kuruluşların başında geldiğini kaydeden Akay, bunun en güzel örneğinin üreticisinin kalkınmasında, üretimim devamlılığı noktasında hassasiyet gösterdiği avans ödemeleri olduğunu belirtti. Akay, ‘’Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün itibariyle Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’dan oluşan 3 fabrikamıza bağlı ekim yapan toplam 13 bin 876 çiftçimize, 74 milyon 838 bin liralık ‘Çapa Avansı’ ödemesini başlatıyoruz. Verdiğimiz bu destekle birlikte 2021-2022 Kampanya döneminin henüz başlarında olmamıza rağmen üreticimize ayni ve nakdi olarak toplamda 334 milyon 539 bin liralık çok önemli bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu. Akay, çok kısa bir zamanda, çok değerli bir işi başardıklarının inancı içerisinde olduklarının altını çizerek, ‘’Özellikle Pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Biz de bu değerin farkında olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Avanslarımız çiftçilerimize bereketli olsun’’ ifadelerini kullandı. •Yasin Nazım Kayhan•

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PANCAR URETiCiSiNE AVANS
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