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Pancar Makinaları hazır

KADIŞEHRİ ve Boğazlıyan ilçelerinde pancar söküm ve boşaltma makinaları iş sezonuna hazırlandı.

Pancar Makinaları hazır

KADIŞEHRİ ve Boğazlıyan ilçelerinde pancar söküm ve boşaltma makinaları iş sezonuna hazırlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Pancar Makinaları hazır

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek, talepleri ile birlikte projeleri konusunda bilgilendirme bulunduklarını hatırlattı. Başkan Akın, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız pancar üreticisi çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği pancar boşaltma makinasının ilçemize önümüzdeki hafta içinde kazandırılacağının müjdesini verdi. İlçemizin, vatandaşlarımızın sorunları ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı yardımcımıza misafirperverlikleri için şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi. Diğer yandan, Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi pancar söküm ve yükleme makinelerini tamirini yaptırıp, bakımdan geçirilmesini sağladı. Çiftçinin mağduriyet yaşamaması için şeker pancarı sökümüne yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. 
 

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