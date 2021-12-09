Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Pancar fiyatı güncellensin!

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, şeker pancarı alım fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:05
Pancar fiyatı güncellensin!

Güngör, açıklanan 16 polar 420lira fiyatın ardından mazot ve özellikle gübre fiyatlarının astronomik bir şekilde yükseldiğini hatırlattı. Güngör, ‘’Zaten ucu ucuna getirmeye çalışan üreticiyi, fiyat artışları güç durumda bıraktı. Şeker Pancarı alım fiyatı girdi maliyetleri göz önüne alınarak tekrar açıklanmalıdır’’ dedi. Bir dekarda şeker pancarı maliyetini de çıkartan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, bir dekardan alınan toplam 6 ton pancarın maliyetinin 3 bin lira 90 kuruş olduğunu belirtti. Günder, ‘’50 kiloluk taban gübresi 500 lira, 30 kiloluk yazlık üst gübre 450 lira, bir dekar için kaplama tohum 715 lira, zirai ot ilacı 65 lira, ekim/sürümde kullanılan 11 litre mazot 110 lira, çapa işçilik 300 lira, arıza sanayi 50 lira, söküm işçilik 300 lira, sulama bir dekar ortalaması 600 lira. Topladığımız zaman çiftçimiz zararda’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Pancar Fiyatı Güncellensin!YozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberSarıkayaZiraatOdasıBaşkanŞevkiGüngörPancarFiyatGüncelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RiSK YOK AMA!
RiSK YOK AMA!
Uyarı levhalarına dikkat!
Uyarı levhalarına dikkat!
iLK DERS VALi BEYDEN
iLK DERS VALi BEYDEN
Hediyeli tanıtım
Hediyeli tanıtım
Elektrik faturalarında yeni dönem
Elektrik faturalarında yeni dönem
Doğalgaz Dönüşümü
Doğalgaz Dönüşümü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim