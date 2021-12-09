Pancar fiyatı güncellensin!

Güngör, açıklanan 16 polar 420lira fiyatın ardından mazot ve özellikle gübre fiyatlarının astronomik bir şekilde yükseldiğini hatırlattı. Güngör, ‘’Zaten ucu ucuna getirmeye çalışan üreticiyi, fiyat artışları güç durumda bıraktı. Şeker Pancarı alım fiyatı girdi maliyetleri göz önüne alınarak tekrar açıklanmalıdır’’ dedi. Bir dekarda şeker pancarı maliyetini de çıkartan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, bir dekardan alınan toplam 6 ton pancarın maliyetinin 3 bin lira 90 kuruş olduğunu belirtti. Günder, ‘’50 kiloluk taban gübresi 500 lira, 30 kiloluk yazlık üst gübre 450 lira, bir dekar için kaplama tohum 715 lira, zirai ot ilacı 65 lira, ekim/sürümde kullanılan 11 litre mazot 110 lira, çapa işçilik 300 lira, arıza sanayi 50 lira, söküm işçilik 300 lira, sulama bir dekar ortalaması 600 lira. Topladığımız zaman çiftçimiz zararda’’ diye konuştu.