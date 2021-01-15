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Yozgat
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PANCAR DA VERiM ARTTI

Yurt genelinde tarımsal verimliliği artırmak amacıyla özellikle son 15 yılda yoğun şekilde yürüttüğü bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta da deneme ekimleri yapan Gübretaş, şekerpancarı uygulamasında verimin yüzde 66 oranında arttığını duyurdu.

15 Ocak 2021 Cuma 00:13
PANCAR DA VERiM ARTTI

YURDUN 29 farklı noktasında 16 farklı bitkisel ürün için model üretim alanı uygulaması gerçekleştiren Gübretaş, Yozgat’taki şekerpancarı model üretim alanıyla bu yılki tüm hasatları tamamladı. Yozgat'taki şekerpancarı uygulamasında verim artışının yüzde 66 olduğu açıklandı. Tarımsal verimliliği artırmak, iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçi eğitim toplantıları düzenleyen Gübretaş, son yıllarda ağırlık verdiği ‘model üretim alanı’ uygulamalarıyla da üreticilere verim artışı örnekleri sunuyor. Bu kapsamda Yozgat’ta geçtiğimiz sezon belirlenen model üretim alanında şekerpancarı ekimi ve hasadı yapıldı. Boğazlıyan ilçesinde kurulan model üretim alanında Gübretaş’ın uzman ziraat mühendisleri tarafından, arazi sahibi önder üretici işbirliğiyle geçtiğimiz yıl nisan ayından itibaren yürüttüğü bitki besleme çalışmaları sonucunda deneme alanından bol verimli ve yüksek polar oranına sahip şekerpancarının hasadı da gerçekleştirildi.  Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bilinçli tarım örnekleri sunmak amacıyla gerçekleştirdikleri model üretim alanları projesini, salgına rağmen sıkı tedbirlerle devam ettirerek, Türkiye’nin 29 noktasında uyguladıklarını anlattı. Yumaklı, ‘’Bunlardan biri olan Yozgat’taki şekerpancarı uygulamasında da etkili gübreleme programı sayesinde Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına yakın verime ulaşıldı. 2019 TÜİK verilerine göre ülkemizdeki şekerpancarı verim ortalaması dekarda 5 kilo 832 gram iken, model alanımızda dekar başına 10 kilo 800 gram şekerpancarı elde edildi. Verim artışının yanı sıra şekerpancarında önemli bir kriter olan polar oranında da güzel bir sonuç alındı. Üreticinin kendi yetiştirdiği alanda 17 olan polar oranı, uzman ziraat mühendislerimizin takip ettiği alanda 20 gibi yüksek bir değerde gerçekleşti’’ dedi. Yozgat’taki uygulamanın gerçekleştirdiği arazinin sahibi Molla Çalık ise uzun zamandır tarlasında şekerpancarı ekimi yaptığını hatırlatarak, bölgede genelde dekardan 5-6 bin kilo mahsul alındığını kaydetti. Üretici Çalık, ‘’Gübretaş’ın ziraat mühendislerinin teklifiyle birlikte çalışma katıldık. Gübretaş ekibi öncelikle toprağımdan numune alıp onu analiz ederek işe başladı. Sonra bitki ve toprak neyi istiyorsa ona göre gübreleme yaptılar. Kendi bildiğim yöntemle ekip biçtiğim araziden bu yıl dekarda 6 kilo 500 gram verim aldım. Gübretaş ekibinin programını uyguladığımız bölümdeyse dekardan 10 kilo 800 gram ürün hasat ettik. Aradaki gelişim ve verim farkını, ben kendi gözlerimle görüp tecrübe ettim. Çiftçi arkadaşlarıma da burada öğrendiklerimi tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.

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PANCAR DA VERiM ARTTI
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