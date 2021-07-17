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PANCAR ÇiFTÇiSiNE AVANS

Kayseri Şeker, kurban bayramı öncesinde şeker pancarı üreticilerine 14 milyon 855 bin lira bayram avansı ödemesi yapılmaya başlandı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:40
PANCAR ÇiFTÇiSiNE AVANS

Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas illerinde pancar ekimi yapan 12 bin 139 çiftçiye 14 milyon 855 bin lira Bayram Avansı ödemesi yapacağı açıklandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de tarımın ve tarıma dayalı endüstrinin referans markası olarak gösterilen Kayseri Şekerin, yüzlerce köyde, bölge ekonomisi adına çok önemli bir görev üstlendiğini, üretimden tüketime kadar her süreçte üreticisine güç katmaya devam ettiğini bildirdi. Akay, iklimsel koşulların zorlaştığı, kuraklığın etken olduğu, Pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde, çiftçiye Kampanya Dönemi süresince ayni ve nakdi avanslar ile destek olduklarını anlattı. Akay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kayseri, Yozgat/Boğazlıyan, Tokat/Turhal Fabrikalarına bağlı ekim yapan binlerce pancar üreticisine ton başına 5 lira bayram avansı ödemesi yapılacağını kaydetti. Akay, toplamda 3 fabrikanın 21 bölgede ekim yapan 12 bin 139 üreticiye 14 milyon 855 bin lira Avans ödemeye başlanıldığını, bugüne kadar sözleşmeli pancar ekimi yapan 13 bin 878 çiftçiye 359 milyon 498 bin lira ayni ve nakdi avans ödeyen sektördeki tek kuruluş olduklarının altını çizdi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmek, üretimde sürdürülebilirliklerini arttırmak adına var gücüyle mücadele etiklerini, yine bu anlayış çerçevesinde, geleceği tasarladıkları tüm projeler ile sadece şeker pancarının değil, tarım sektörünün gelişimine büyük katkılar sunduklarını ifade etti. Akay, üretimin her aşamasında büyük bir özveri ile çalışarak, tarlasına, tarıma ve tarımın geleceğine sahip çıkan çiftçilerin yanında olabilmek adına, ton başına 5 Lira şeklinde, toplamda 14 milyon 855 bin liralık Kurban Bayramı avansının çiftçilere ödenmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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PANCAR ÇiFTÇiSiNE AVANS
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